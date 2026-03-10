Tres barcos cargueros, alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz

Las autoridades marítimas del Reino Unido han alertado este miércoles de tres nuevos ataques a barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz. Un proyectil ha causado daños en un buque portacontenedores a unas 25 millas náuticas al noroeste de la ciudad emiratí de Ras al Jaima, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés). El segundo barco fue alcanzado en Omán y el tercero cerca de Dubái. Esta madrugada, Israel ha atacado un bloque de viviendas en el centro de Beirut, según recogen vario