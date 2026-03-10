edición general
16 meneos
17 clics
Tres barcos cargueros, alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz

Tres barcos cargueros, alcanzados por proyectiles en el estrecho de Ormuz

Las autoridades marítimas del Reino Unido han alertado este miércoles de tres nuevos ataques a barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz. Un proyectil ha causado daños en un buque portacontenedores a unas 25 millas náuticas al noroeste de la ciudad emiratí de Ras al Jaima, según el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés). El segundo barco fue alcanzado en Omán y el tercero cerca de Dubái. Esta madrugada, Israel ha atacado un bloque de viviendas en el centro de Beirut, según recogen vario

| etiquetas: tres barcos cargueros , alcanzados , proyectiles , ormuz
14 2 0 K 155 actualidad
5 comentarios
14 2 0 K 155 actualidad
Andreham #2 Andreham
La entradilla primero explica los pobres ataques a barcos del pobre Reino Unido y luego ya si tal menciona que Israel ha atacado un bloque de viviendas.

Lo típico, más importante la mercancía que las vidas humanas.
6 K 92
cocolisto #1 cocolisto *
Que vas hacer ahora sr Trompas,bombardear Irán?
2 K 38
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Mientras tanto: La Marina de los Estados Unidos comunica al sector naviero que, por el momento, no es posible proporcionar escoltas en Ormuz.

www.reuters.com/world/middle-east/us-navy-tells-shipping-industry-horm
3 K 70
cocolisto #4 cocolisto
#3 Ni se les ocurra.Claro que visto el nivel de incompetencia todo puede pasar.
1 K 35
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 Trump lo propuso, pero parece que desde la marina estadounidense tienen otra idea.
1 K 35

menéame