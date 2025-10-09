Los tres años de espera para el juicio al guardia civil que mató a Teresa con 153 puñaladas en Bruselas: “Los padres siguen en ‘shock”

Teresa Rodríguez Llamazares tenía 23 años, era de Valladolid y vivía en Bruselas (Bélgica), donde se formaba como enfermera, cuando su expareja, un guardia civil en prácticas, la mató con 153 puñaladas. César A. C. viajó desde su ciudad hacia la capital europea para intentar reconciliarse con ella. La joven se negó. Él buscó en Google cómo matar a una persona y lo hizo el jueves 27 de octubre de 2022. Casi tres años después, el exagente, expulsado del cuerpo, encara estos días un juicio donde se le pide la cadena perpetua belga...