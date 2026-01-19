edición general
Tres años y cinco meses de prisión por agredir a un policía tras vender droga en Pamplona

El condenado atacó violentamente a un agente de la Policía Nacional durante una huida nocturna en julio de 2024 / El juez impone además una indemnización de 4.400 euros

taSanás #1 taSanás *
me gusta el titular, parece que el que vendió la droga era el policía.

cosa que no me sorprendería tampoco...
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
#1 Y si era una mierda, ya tendríamos motivo de la agresión.
taSanás #4 taSanás *
#2 justificada, además
Quizá no legalmente, pero moralmente sí :troll:
Mamawoky #5 Mamawoky
#1 Únicamente lo he subido por el titular, un poco clickbait, pero divertido. Yo lo he entendido al revés, que al que vendía era al policía. :roll:
taSanás #6 taSanás
#5 sería errónea entonces, los policías nunca compran droga.
Al menos si entendemos comprar como una transacción económica xD
ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos
#6 Pero ellos no lo plantean así, “¿a cuánto asciende la posible multa? si te estoy haciendo un favor, chavalín, venga circule.”
#9 Katos
#1 se entiende perfectamente
taSanás #11 taSanás
#9 que fue el policía? Sí, así lo entiendo, y no dudo
Andreham #3 Andreham
1 año y medio para condena; 3 años y 5 meses de cárcel por "lesionar a dos agentes" (lo que de toda la vida es resistencia al arresto, vamos).

Para otros, 15 años para condena y 1.5 años de cárcel por robar millones de euros.

Luego que la justicia no es para los robagallinas.

Por cierto, me ha hecho gracia esto:

“Agredir a un policía no va a salir gratis a ningún delincuente”, ha afirmado Riballo, reclamando mayor protección y respaldo institucional para los efectivos que desempeñan su labor en primera línea de la seguridad ciudadana.

Salvo que te llames Aguirre y los policias sean locales :roll:
taSanás #7 taSanás
#3 eran policías locales o agentes de movilidad?
ansiet #10 ansiet
Pamplona ciudad santa ruta jacobea go home peregrinos .. Santiago y cierra España.... {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5}
#12 dclunedo
Todo el puto día criticando a la Policía. Luego seréis las nenazas que os ocultáis detrás a la mínima..... :wall:
