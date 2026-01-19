Tres años y cinco meses de prisión por agredir a un policía tras vender droga en Pamplona

El condenado atacó violentamente a un agente de la Policía Nacional durante una huida nocturna en julio de 2024 / El juez impone además una indemnización de 4.400 euros
| etiquetas: prision , agredir , policia , tras vender , droga , pamplona , iruña
cosa que no me sorprendería tampoco...
Quizá no legalmente, pero moralmente sí
Al menos si entendemos comprar como una transacción económica
Para otros, 15 años para condena y 1.5 años de cárcel por robar millones de euros.
Luego que la justicia no es para los robagallinas.
Por cierto, me ha hecho gracia esto:
“Agredir a un policía no va a salir gratis a ningún delincuente”, ha afirmado Riballo, reclamando mayor protección y respaldo institucional para los efectivos que desempeñan su labor en primera línea de la seguridad ciudadana.
Salvo que te llames Aguirre y los policias sean locales