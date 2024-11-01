Tres años de acoso en un instituto de Jerez: la víctima sufrió ansiedad, dejó de comer y tuvo que cambiar de centro

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Nylo
Hij*s de p*ta. ¿La volvieron a poner en el mismo grupo que su acosadora? Estos casos me enervan. Espero que la familia obtenga una buena indemnización y que salga de los bolsillos de los responsables del centro.
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