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Tres años de acoso en un instituto de Jerez: la víctima sufrió ansiedad, dejó de comer y tuvo que cambiar de centro

Los padres de una menor denuncian el deterioro sufrido por una joven tras años de exclusión social y aseguran que no se siguió el protocolo, algo que niega el IES Coloma

| etiquetas: bullying , acoso , coloma , jerez , menor
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1 comentarios
8 2 0 K 90 actualidad
Nylo #1 Nylo
Hij*s de p*ta. ¿La volvieron a poner en el mismo grupo que su acosadora? Estos casos me enervan. Espero que la familia obtenga una buena indemnización y que salga de los bolsillos de los responsables del centro.
1 K -7

menéame