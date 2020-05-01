Trenes suizos (curiosidades)

En Suiza no se permite que los trenes tengan 256 ejes. Puede parecer extraño, pero no significa que los reguladores europeos se hayan vuelto locos. Para hacer un seguimiento de la posición de todos los trenes en la red ferroviaria suiza, hay detectores colocados alrededor de las vías. Son detectores sencillos que se activan cuando una rueda pasa por una vía, y luego cuentan cuántas ruedas hay para proporcionar así una información básica sobre el tren que acaba de pasar. Desgraciadamente, hacen un seguimiento del número de ruedas utilizando un número binario de 8 dígitos.
Pero que no nos toquen las narices a los demás.
Eso suponiendo que son locomotoras y vagones convencionales de dos bogies con dos ejes cada uno, ya que los TGV suelen compartir bogie entre dos vagones, por lo que podían llegar a ser de 126 vagones.
No es tema de código, como dice el artículo. Posoblemente es hardware puro y duro, fabricado hace décadas, con componentes discretos y sin ningún microcontrolador. Hace una cosa y la hace bien, simplemente tiene una limitación.
Posiblemente un tren de pasajeros debería tener 32 coches, a cuatro ejes por coche, por lo que no hay muchos. La mayoría de vagones tienen dos o cuatro ejes, por lo que es improbable que tengan suficiente longitud para tener tantos ejes.
Para cambiar el sistema deben cambiar todos los contadores en todas los tramos controlados, cosas que lleva tiempo y dinero y se hace por fases.