Los votantes de Kentucky inundan las líneas telefónicas tras encontrar «casillas cerradas». Las autoridades les recuerdan: no pueden votar en las elecciones de Nueva York.[ENG]

La oficina del secretario de Estado de Kentucky recibió el martes una inusual oleada de quejas de votantes frustrados que no podían encontrar colegios electorales abiertos, solo para descubrir que no había elecciones en su estado. El secretario de Estado, Michael Adams, emitió un comunicado y publicó en X aclarando que los residentes de Kentucky no estaban siendo privados de sus derechos, sino que simplemente estaban equivocados. «Estamos recibiendo llamadas sobre el cierre de las urnas. Están cerradas porque hoy no hay elecciones» dijo Adams
«Estamos recibiendo llamadas sobre el cierre de las urnas», dijo Adams. «Están cerradas porque hoy no hay elecciones. Kentucky vota el año que viene. Hoy no se puede votar en Kentucky para elegir al alcalde de Nueva York o al gobernador de Virginia. Lo siento».
La confusión parece deberse a la gran cobertura mediática que han recibido varias elecciones de gran repercusión en la costa este, que han atraído la atención de todo el país, especialmente en Virginia, Nueva York y Nueva Jersey.
Lo que no entiendo, porque ya es de ser imbécil, es que protestes. Lo lógico es pensar que quizás has hecho algo mal e investigues pero los muy idiotas se quejan.