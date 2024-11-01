Los votantes de Kentucky inundan las líneas telefónicas tras encontrar «casillas cerradas». Las autoridades les recuerdan: no pueden votar en las elecciones de Nueva York.[ENG]

La oficina del secretario de Estado de Kentucky recibió el martes una inusual oleada de quejas de votantes frustrados que no podían encontrar colegios electorales abiertos, solo para descubrir que no había elecciones en su estado. El secretario de Estado, Michael Adams, emitió un comunicado y publicó en X aclarando que los residentes de Kentucky no estaban siendo privados de sus derechos, sino que simplemente estaban equivocados. «Estamos recibiendo llamadas sobre el cierre de las urnas. Están cerradas porque hoy no hay elecciones» dijo Adams