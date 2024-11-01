Tren de alta velocidad para mercancías en la ruta Tōhoku entre Morioka y Tokio

La operadora ferroviaria East Japan Railway (JR East) estrenará un tren de alta velocidad de la serie E3 adaptado para carga el próximo 23 de marzo de 2026. El convoy cubrirá la ruta Tōhoku de 500 kilómetros entre Morioka, en la región de Tōhoku, y Tokio, en Japón. Este servicio transportará productos de alto valor como equipos de precisión o alimentos frescos. Se ha transformado un tren de siete coches mediante la eliminación de sus 394 asientos y las ventanas lucen ahora decoraciones con imágenes de los productos que puede transportar.