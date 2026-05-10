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Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras

Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras

La Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana considera que la ubicación y características de la planta de biogás que se proyecta instalar en Soandres (A Laracha) resultan claramente incompatibles con la protección y conservación del río Anllóns, "verdadero eje vertebrador de la comarca de Bergantiños".

| etiquetas: residuos , aguas industriales , biogás , a laracha , anllóns
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4 comentarios
9 6 0 K 134 Galicia
#1 Oliram
Que sentido tiene estropear algo tan rural
www.google.com/maps/@43.2299292,-8.4846921,1031m/data=!3m1!1e3?authuse

Sobre todo si solo un poco mas lejos ya está la gestión de residuos de Galicia
www.google.com/maps/@43.1734785,-8.4403179,1030m/data=!3m1!1e3?authuse
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#3 soberao
Le ponen "bio" y ya es natural y ecológico aunque reviente el ecosistema. Greenwhasing lo llaman en inglés.
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sotillo #2 sotillo
Daros por jodidos
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#4 Vamohacalmano
Y la Xunta ¿qué opina?
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