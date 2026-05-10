Treinta camiones al día, 63.500 t de residuos y 50.947 m3 de aguas industriales: los peros a la planta de biogás de A Laracha, en cifras

La Asociación de Defensa Ambiental Salvemos Cabana considera que la ubicación y características de la planta de biogás que se proyecta instalar en Soandres (A Laracha) resultan claramente incompatibles con la protección y conservación del río Anllóns, "verdadero eje vertebrador de la comarca de Bergantiños".
| etiquetas: residuos , aguas industriales , biogás , a laracha , anllóns
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Sobre todo si solo un poco mas lejos ya está la gestión de residuos de Galicia
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