Trasplantan por primera vez a una persona viva un hígado de cerdo modificado genéticamente

Un equipo de China ha comunicado los resultados del primer trasplante de hígado de un cerdo a un humano vivo. Este mismo año se había publicado un procedimiento que sirvió como prueba de concepto, pero se realizó a una persona en muerte cerebral. En este caso, tras modificar 10 genes del hígado porcino, se efectuó un trasplante auxiliar —no se extrae el órgano propio por completo— a un paciente de 71 años con cirrosis y cáncer de hígado. Durante el primer mes funcionó correctamente, pero en el día 38 el injerto tuvo que retirarse.
| etiquetas: trasplante , hígado de cerdo