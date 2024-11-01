edición general
Trasplantan por primera vez a una persona viva un hígado de cerdo modificado genéticamente

Un equipo de China ha comunicado los resultados del primer trasplante de hígado de un cerdo a un humano vivo. Este mismo año se había publicado un procedimiento que sirvió como prueba de concepto, pero se realizó a una persona en muerte cerebral. En este caso, tras modificar 10 genes del hígado porcino, se efectuó un trasplante auxiliar —no se extrae el órgano propio por completo— a un paciente de 71 años con cirrosis y cáncer de hígado. Durante el primer mes funcionó correctamente, pero en el día 38 el injerto tuvo que retirarse.

teneram #1 teneram
Noticia de marzo con el trasplante a una persona con muerte cerebral: www.meneame.net/story/medicos-china-realizan-primer-trasplante-higado-
Magog #2 Magog
A ver si consiguen la del pancreas tambien, aunque me quiere sonar que ya lo descartaron
#3 Cuchifrito
Igual luego lo pueden rentabilizar en restaurantes gourmet: Hígado de cerdo madurado en persona.
LuCiLu #4 LuCiLu
Buah cuando amoche sale un foie excelente, todo ventajas.
#5 Vamohacalmano
Si yo fuera Mahou tendría esto en mi I+D
karakol #6 karakol
Esto lleva un paso más allá aquello de lo del cerdo se aprovecha todo.
elTieso #7 elTieso
Si tienes un hígado de cerdo, ¿puedes comer como un gorrino?
