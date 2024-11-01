edición general
6 meneos
50 clics
Tras Vito Quiles, el PP ‘ficha’ al influencer Martín Palomino para el Congreso

Tras Vito Quiles, el PP ‘ficha’ al influencer Martín Palomino para el Congreso

El tiktoker se incorporó el pasado 31 de enero al equipo de la secretaria cuarta de la Mesa, Carmen Navarro, en calidad de asesor eventual

| etiquetas: tito quiles , pp , martín palomina , carmen navarro
5 1 0 K 60 actualidad
8 comentarios
5 1 0 K 60 actualidad
#3 concentrado
De influencer a asesor eventual de un partido político: este sabe cómo forrarse sin dar un palo al agua.
0 K 20
#5 Suleiman
La crem de la crem, al nivel se sus votantes.
0 K 13
#1 Leon_Bocanegra
Y quien coño es ese?
0 K 11
Mltfrtk #6 Mltfrtk
Apolítico, total , de derechas, como su padre.
0 K 11
Kleshk #4 Kleshk
Pagar a influencer para echar mierda

Novedad
0 K 11
Sandevil #8 Sandevil
#4 apellidandose palomino...
0 K 10
ElRelojero #7 ElRelojero
Falta el Xocas
0 K 10
#2 Berni1978
Lo que fichan son fieles… perdón, fichan seguidores.
0 K 9

menéame