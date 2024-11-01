edición general
Tras tumbar el escudo social, Junts intentará recuperar la popularidad perdida con más racismo

Tras tumbar el escudo social, Junts intentará recuperar la popularidad perdida con más racismo

PP, Vox y Junts vuelven a votar juntos para oponerse al real decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social. El partido catalán asume que perderá algo de popularidad con esa decisión, que se percibe como muy impopular, pero intentará recuperar los puntos perdidos “con un poco más de racismo, también muy celebrado entre la población”, según Míriam Nogueras, portavoz del partido en el Congreso de los Diputados.

lonnegan #1 lonnegan *
Los humildes que voten a las derechas viendo lo que estos traen bajo el brazo deberían reflexionar
Aguarrás #2 Aguarrás *
#1 Donde no hay mata no hay patata.
Muertos de hambre votando orgullosamente derechas con el pecho cual palomo los ves en cualquier barrio humilde. :palm:
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Salvo que les ciegue el odio y la envidia.  media
bigmat #5 bigmat
#1 Y como no pensar, ¿que traerá las izquierdas bajo el brazo para que los humildes prefieran lo que traen las derechas?
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#5 Llamar "pensar" a eso es venirse muy arriba. xD
MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#1 Si fuesen capaces de reflexionar no votarían a las derechas.
Thornton #7 Thornton
Racistas no sé, pero supremacistas....
#6 Tensk
¿Pero estos no eran parte del "somos más"?

Toma más.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Suena a Loles, pero hoyga...al final les puede salir bien :popcorn: :troll:
