Tras tumbar el escudo social, Junts intentará recuperar la popularidad perdida con más racismo

PP, Vox y Junts vuelven a votar juntos para oponerse al real decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social. El partido catalán asume que perderá algo de popularidad con esa decisión, que se percibe como muy impopular, pero intentará recuperar los puntos perdidos “con un poco más de racismo, también muy celebrado entre la población”, según Míriam Nogueras, portavoz del partido en el Congreso de los Diputados.