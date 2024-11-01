edición general
Tras los F-16, Milei sigue con el rearme de Argentina y ahora quiere submarinos Scorpène: qué dice Francia al respecto

En el marco de un programa cercano al rearme, la gestión que encabeza Javier Milei en Argentina continúa buscando la forma de cerrar la compra de tres submarinos clase Scorpène a desarrollar por la francesa Naval Group. Busca un acuerdo para cubrir el pago contra entrega de al menos uno de los sumergibles. Esa opción choca de frente con la postura gala de garantizarse un porcentaje anticipado ante los reiterados incumplimientos que han mostrado los políticos argentinos con firmas extranjeras. Argentina no podría cubrir ese porcentaje.

Y los van a mantener con cabras y mate.
Qué dice Francia al respecto.

El pago por adelantado.
#0 No sé si te habrás confundido de enlace, pero publicar un título que no coincida con el del artículo original se considera microblogging y te la van a tumbar.
Título no tergiversado de la noticia: Milei va por los submarinos de Francia: en qué estado están las negociaciones y cómo sería la fabricación
