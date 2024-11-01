Tras los F-16, Milei sigue con el rearme de Argentina y ahora quiere submarinos Scorpène: qué dice Francia al respecto

En el marco de un programa cercano al rearme, la gestión que encabeza Javier Milei en Argentina continúa buscando la forma de cerrar la compra de tres submarinos clase Scorpène a desarrollar por la francesa Naval Group. Busca un acuerdo para cubrir el pago contra entrega de al menos uno de los sumergibles. Esa opción choca de frente con la postura gala de garantizarse un porcentaje anticipado ante los reiterados incumplimientos que han mostrado los políticos argentinos con firmas extranjeras. Argentina no podría cubrir ese porcentaje.