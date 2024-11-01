Tras sus comentarios antisemitas, Kanye West se reúne con el rabino marroquí Pinto para "asumir la responsabilidad"

Tras años de declaraciones antisemitas y provocaciones pronazis, el artista Ye, antes conocido como Kanye West , parece estar intentando reconciliarse. “Siento una profunda gratitud por poder estar aquí hoy con ustedes y simplemente asumir mi responsabilidad”, dijo el rapero. Esta semana, en Nueva York, el rapero se reunió con el rabino ortodoxo de origen marroquí Yeshayahu Yosef Pinto para ofrecerle una disculpa. En un video del intercambio, Ye agradece al rabino por "recibirlo con los brazos abiertos y permitirle redimirse".
