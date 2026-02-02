edición general
Tras ChatGPT, Gemini, Copilot y Claude también citan a la Grokipedia - Infobae

La investigación de The Guardian evidenció que el modelo Claude, desarrollado por Anthropic, ha incorporado referencias a Grokipedia —la enciclopedia digital de Elon Musk— en diversas respuestas sobre temas tan variados como la producción de petróleo o tipos de cervezas escocesas. Esta práctica no se limita a Claude, ya que según publicó The Guardian y documentaron medios como The Verge, sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT, Gemini y Copilot también citan recurrentemente a Grokipedia, empleándola como fuente en su generación de cont

Mire la grokipedia y es como si lo hubiera escrito la extrema derecha todo, para que veais la gravedad
Si se que no pueden parar. Ya se han leído todo y más. Ya estarán retro alimentándose de su propio slop code
