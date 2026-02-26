edición general
«Tras 14 años reconociéndonos, la administración decide que mi hermano con parálisis cerebral ya no es mi familia»

«Mi nombre es Mari Vargas y llevo 20 años siendo los pies y las manos de mi hermano con parálisis cerebral». Mari tiene tres hijos y ostenta la tutela legal de su hermano -con un grado de dependencia del 100%- desde 2002 y tras más de una década con el reconocimiento oficial de familia numerosa especial, el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha excluido a su hermano José del núcleo familiar a efectos administrativos. La administración le comunicó que su hermano ya no podía figurar en el libro de familia al no tratarse de su descendenc...

Esto es para no pagarles 100 cochinos euros. Se ha de ser miserable, quién ha firmado eso, de excluirlo solo para no pagar esos 100 euros. Me pregunto si dormirá bien por las noches sabiendo la putada que ha hecho a una mujer que está llevando una labor extremadamente dura. Recordemos que el hermano tiene 51 años y 100% de parálisis cerebral. Y ella se hace cargo.
Joder Mari, ánimo,
