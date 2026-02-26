«Tras 14 años reconociéndonos, la administración decide que mi hermano con parálisis cerebral ya no es mi familia»

«Mi nombre es Mari Vargas y llevo 20 años siendo los pies y las manos de mi hermano con parálisis cerebral». Mari tiene tres hijos y ostenta la tutela legal de su hermano -con un grado de dependencia del 100%- desde 2002 y tras más de una década con el reconocimiento oficial de familia numerosa especial, el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) ha excluido a su hermano José del núcleo familiar a efectos administrativos. La administración le comunicó que su hermano ya no podía figurar en el libro de familia al no tratarse de su descendenc...