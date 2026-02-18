edición general
4 meneos
5 clics
La trama de testaferros destapa los vínculos ocultos de Cabezón con hasta 10 negocios de energías renovables

La trama de testaferros destapa los vínculos ocultos de Cabezón con hasta 10 negocios de energías renovables

Borja Cabezón utilizó su estructura mercantil con testaferros para controlar hasta una decena de empresas de energías renovables al mismo tiempo que ocupaba cargos en el PSOE y cobraba sueldos de administraciones públicas. Los documentos intervenidos por la Agencia Tributaria y la UDEF en el despacho Nummaria, condenado por un fraude fiscal masivo, reflejan una intensa actividad del dirigente del PSOE en el lucrativo negocio de las placas solares.

| etiquetas: cabezón , testaferros , enisa , udef , nummaria
3 1 0 K 52 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 52 actualidad
Kantinero #3 Kantinero
Hay que echar a Sanchez como sea, rebusquemos entre sus amigos su mujer etc.....

Espera!!! para las rotativas, venga a buscar multas de Rufian y Delgado, Confidencial te ingreso unos miles
0 K 11
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
no, hombre no :popcorn: :popcorn: a estas alturas lo que me tiene con la mosca detras de la oreja son los muyaidines que son capaces de inmolarse por semejante caterva, cada vez estoy mas seguro que muchos de ellos directamente o indirectamente son beneficiarios de esta red criminal
0 K 8

menéame