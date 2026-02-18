La trama de testaferros destapa los vínculos ocultos de Cabezón con hasta 10 negocios de energías renovables

Borja Cabezón utilizó su estructura mercantil con testaferros para controlar hasta una decena de empresas de energías renovables al mismo tiempo que ocupaba cargos en el PSOE y cobraba sueldos de administraciones públicas. Los documentos intervenidos por la Agencia Tributaria y la UDEF en el despacho Nummaria, condenado por un fraude fiscal masivo, reflejan una intensa actividad del dirigente del PSOE en el lucrativo negocio de las placas solares.
| etiquetas: cabezón , testaferros , enisa , udef , nummaria
