El Gobierno defiende que Borja Cabezón no está investigado y que solo recurrió a una empresa de "asesoramiento fiscal"

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, no está siendo investigado por la Justicia, después de las informaciones que aseguran que montó un entramado de empresas para evadir impuestos. Además ha señalado que tenía relación con una empresa que se dedica al "asesoramiento fiscal y financiero" en el ejercicio de su actividad privada.

