Trailer español de la última película de Paolo Sorrentino  

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Powertrip
No se si me gusta Sorrentino o no. La serie del papa me gustó bastante y La Gran Belleza me pareció un coñazo
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