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Trailer español de la última película de Paolo Sorrentino

Trailer español de la última película de Paolo Sorrentino  

Trailer español de la última película de Paolo Sorrentino

| etiquetas: sorrentino , película , eutanasia
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1 comentarios
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Powertrip #1 Powertrip
No se si me gusta Sorrentino o no. La serie del papa me gustó bastante y La Gran Belleza me pareció un coñazo
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menéame