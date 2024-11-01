La tragedia de Adamuz hace sentirse “un poco gilipolllas” a Ion Aramendi en GH Dúo

“Con esto uno se siente un poco gilipollas, pero es lo que nos toca. Haremos lo que humildemente mejor sabemos hacer, entretener”, lamentó Ion Aramendi tras mandar el pésame a las víctimas y la solidaridad con los equipos de emergencia. Su gala de GH Dúo, cuentas pendientes, con gritos e insultos de alto calibre, conectó hasta en 4 ocasiones con Carlos Franganillo para informar de la última hora. Después, un Ion Aramendi cada vez más incómodo tenía que poner buena cara para lidiar con la guerra en el plató. A las 00:30 Telecinco cortó la gala.