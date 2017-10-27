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Traducción: Veinte Preguntas a Rose Estes

Traducción: Veinte Preguntas a Rose Estes

entrevista a una figura que, sin saber más de ella que el nombre, marcó muchísimo mis años mozos de lector pre-rolero. Rose Estes es la autora de la tanda inicial de los libros Endless Quest, más conocidos por estos lares como Aventura Sin Fin. Aquellos libritos negros estilo “Elige tu Propia Aventura” ambientados en los mundos fantásticos de Dungeons & Dragons (...) Me puse en contacto con Grand DM, quien muy amablemente y sin pensárselo me dio su venia no solo para traducir su texto, sino también usar sus fotos.

| etiquetas: rose estes , librojuegos , tsr , endless quest , dd
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2 comentarios
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Deckardio #1 Deckardio
Una grande. Por desgracia el blog lleva unos años inactivo, pero sirva esto también para recomendarlo. Se pueden encontrar tesoros como este, nada más y nada menos que la traducción de una entrevista a la gran Rose Estes, quien fue la creadora de Endless Quest y por lo tanto una crack que nos acercó Dungeons & Dragons a muchos niños españoles. Con la ayuda de Timun Mas.
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#2 omega7767
pedazo libros que tanto disfruté en mi adolescencia
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menéame