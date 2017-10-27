Traducción: Veinte Preguntas a Rose Estes

entrevista a una figura que, sin saber más de ella que el nombre, marcó muchísimo mis años mozos de lector pre-rolero. Rose Estes es la autora de la tanda inicial de los libros Endless Quest, más conocidos por estos lares como Aventura Sin Fin. Aquellos libritos negros estilo “Elige tu Propia Aventura” ambientados en los mundos fantásticos de Dungeons & Dragons (...) Me puse en contacto con Grand DM, quien muy amablemente y sin pensárselo me dio su venia no solo para traducir su texto, sino también usar sus fotos.