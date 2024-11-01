Trabajo pisa el acelerador para aplicar la directiva que acabará con el secreto salarial en las empresas españolas

El Ministerio de Trabajo y Economía Social se ha comprometido a trasponer "a la mayor brevedad" la directiva europea de transparencia salarial que pretende acabar con el secreto salarial para evitar la discriminación y que el próximo 7 de junio deberían haber adaptado todos los Estados miembros. Aunque no está claro que España lo logre en esta fecha, la intención es iniciar "cuanto antes" las consultas con patronal y sindicatos para cerrar un texto que se pueda llevar de "manera inmediata" al Boletín Oficial del Estado (BOE).