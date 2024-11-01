edición general
Trabajo da el primer paso para evitar que las empresas absorban la subida del salario mínimo con ciertos pluses

El Ministerio de Trabajo ha iniciado la tramitación de la norma para que las empresas no puedan absorber la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a través de la merma de ciertos pluses, como pactó con los sindicatos mayoritarios. El departamento de Yolanda Díaz ha colgado este viernes el borrador de real decreto a audiencia pública, que contiene más novedades respecto al SMI y la negociación colectiva de salarios.El Ministerio de Trabajo pretende que las empresas no puedan “compensar” o “absorber” ante el aumento del salario mínimo.

Jakeukalane
Según sube el SMI dentro de poco convendrá ser eso porque el resto de salarios no suben nada de nada...
