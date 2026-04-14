De trabajar 12 horas al día a pedirle 10.000 euros para obtener papeles: así ha sido la vida de Tharima en España tras dejar Bangladesh

Tharima tiene 27 años y dejó Bangladesh en busca de mejores oportunidades en Europa. Su primer destino fue Dinamarca, donde inició sus estudios de Física en la Universidad, pero el alto costo de vida la obligó a abandonar el país nórdico y mudarse a España junto a su marido. Viven en Barcelona desde hace un año y medio sin papeles y en condiciones muy precarias: ella ha realizado jornadas de hasta 12 horas en una tienda de ropa por 500 euros, mientras que su marido trabaja como repartidor de comida de forma ocasional, por lo que sus ingresos.

migración, españa
#2 Pitchford
O permitir trabajar legalmente o expulsar. Son las únicas opciones con sentido.
Graffin #1 Graffin
12 horas por 500 euros, y todavía hay gente que crítica la regularización de inmigrantes que se va a aprobar hoy.
