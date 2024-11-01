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Trabajadores chinos protestan por impagos en una refinería de Rusia (ING)

Trabajadores chinos protestan por impagos en una refinería de Rusia (ING)

Trabajadores chinos protestaron este domingo en la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur (Lejano Oriente ruso) por impagos en una refinería perteneciente a la mayor petrolera rusa, Rosneft. Los obreros enarbolan pancartas en las que piden ayuda al presidente ruso, Vladímir Putin. En el lugar se personaron efectivos de la policía y la guardia nacional con furgones y autobuses, pero no se produjeron detenciones. Exigen regresar a China por el descontento por las condiciones laborales. En español: bit.ly/4c4Vk7k

| etiquetas: trabajadores , chinos , protesta , impagos , refinería , rusia
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5 comentarios
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Piden ayuda al presidente ruso... Tened cuidado con el polonio
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suppiluliuma #4 suppiluliuma
¡Qué tontería! Ni Rosneft ni ninguno de sus contratistas dejaría de pagar a su trabajadores. Todo el mundo sabe que la economía rusa va como un tiro. Me lo han dicho los Zazis de MNM. :troll:
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ElBeaver #3 ElBeaver
Que les paguen con oro; lástima que el tesoro ruso ya lo vendió todo. Qué mala suerte, ya pueden irse preparando para que les den un Lada cuando mueran.
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Alfon_Dc #5 Alfon_Dc
Paren las rotativas! Trabajadores que no están al día del cobro, como sucede en pequeño porcentaje en ¿Todos los países del mundo?
Lo que me sorprende con lo nazis que son es que no hayan habido cargas, denuncias, encarcelamientos, pruebas inventadas..y no,no es defender a Rusia..es solo señalar lo evidente.
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menéame