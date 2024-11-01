Trabajadores chinos protestan por impagos en una refinería de Rusia (ING)

Trabajadores chinos protestaron este domingo en la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur (Lejano Oriente ruso) por impagos en una refinería perteneciente a la mayor petrolera rusa, Rosneft. Los obreros enarbolan pancartas en las que piden ayuda al presidente ruso, Vladímir Putin. En el lugar se personaron efectivos de la policía y la guardia nacional con furgones y autobuses, pero no se produjeron detenciones. Exigen regresar a China por el descontento por las condiciones laborales. En español: bit.ly/4c4Vk7k
Lo que me sorprende con lo nazis que son es que no hayan habido cargas, denuncias, encarcelamientos, pruebas inventadas..y no,no es defender a Rusia..es solo señalar lo evidente.