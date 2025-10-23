Las trabajadoras de supermercados no deben limpiar los baños, dicta una sentencia contra Froiz

La Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón a la CIG en el conflicto colectivo presentado contra Distribuciones Froiz, por obligar al personal dependiente, de caja o encargado, a realizar tareas de limpieza de baños y zonas comunes que no forman parte de sus funciones laborales.
| etiquetas: froiz , supermercado , baños , limpieza
