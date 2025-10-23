edición general
Las trabajadoras de supermercados no deben limpiar los baños, dicta una sentencia contra Froiz

La Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón a la CIG en el conflicto colectivo presentado contra Distribuciones Froiz, por obligar al personal dependiente, de caja o encargado, a realizar tareas de limpieza de baños y zonas comunes que no forman parte de sus funciones laborales.

#2 s.lemo
De cajón. Además, no se puede mezclar limpieza de baños con manipulación de alimentos.
#3 obmultimedia
#2 Diselo a Mercadona, Lidl, ect...
#7 Antipalancas21
#3 Lo siguen haciendo, yo he visto en Mercaroba a un empleado entrar a hacer los baños con el carrito de limpieza y ese mismo luego en la caja, me supongo que si protesta conociendo como se las gastan los jefes de esa empresa con Roig al mando, seguro lo despiden
#8 obmultimedia
#7 antes existían diferentes figuras gerarquicas en los supermercados y dependiendo de tu función cobrabas un sueldo o otro, ( cajero, reponedor, mozo de almacén, limpieza) ahora todo está embutido en un único grupo "auxiliar de tienda",asi se ahorran salarios haciendo el trabajo de 3-4 personas.
#1 johel
Y es que se puede dar el caso de que el "convenio de limpieza" sea mejor que el "convenio de supermercados".
#6 Veo
#1 justo eso le dije a mi jefe, que si queria que le barriera que me pagara como un barrendero... que efectivamente cobran más que yo.
#4 cocococo
Últimamente estoy viendo que muchos trabajadores de supermercados están como quemados, malhumorados, caras de póker.

Hoy vi en un supermercado a un empleado reponiendo los artículos con bastante brusquedad, tirando las cosas de muy mala manera, incluso tiro al suelo un palé de la carretilla y el ruido se escuchaba desde lejos. Dije "estos empleados lo que hacen es perjudicar a las empresas, no sé dónde estará el encargado" y va el tipo y tira unas cajas de leche todavía con más fuerza. Luego los clientes compran un cartón de leche que a lo mejor perdió la estanqueidad, etc.
#5 ghotam
#4 Que un juzgado haya tenido que dictar sentencia sobre tan "de cajón" (o por lo menos a mi me lo parece) como es el caso de la noticia, te puede dar una idea de por que algunos empleados del sector no te reciban con una sonrisa de oreja a oreja cuando entras al supermercado.
