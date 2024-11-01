Trabajadoras sexuales en consulta: “En vez de atenderte, te echan un sermón”

Trabajadoras sexuales señalan las barreras del sistema para acceder a la sanidad universal. Varios informes recogen situaciones estigmatizantes que precarizan su atención o las empujan a acudir a consultas privadas. La falta de derechos laborales y el estigma ‘putofóbico’ imperante en muchas consultas médicas expulsan constantemente a estas mujeres del sistema de salud. Sin poder gozar de bajas por enfermedad ni disponer de seguros de salud, muchas acaban recurriendo a redes de apoyo mutuo o a clínicas privadas, que suplen el vacío dejado.