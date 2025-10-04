Un trabajador de 30 años muere en Castellón al electrocutarse en la catenaria del tren

La CGT denuncia que no se ha cumplido el protocolo obligatorio y ello ha conducido a esta muerte. Fuentes del sindicato han asegurado que el joven fallecido llevaba solo "tres días trabajando para la empresa" y carecía de "experiencia previa en este tipo de labores". El trabajador realizaba trabajos de mantenimiento en la catenaria del ferrocarril, en concreto, un corte de tensión en la vía que va en dirección a Barcelona.