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Toy Dolls - Bare faced cheek  

Mítico álbum de los Toy Dolls del año 1988 con un calvo de portada. Para disfrutar de la noche del viernes.

| etiquetas: toy dolls , bare faced cheek , clavo
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Pertinax #1 Pertinax *
Hay Toy Dolls, hay meneo. Y lo digo sin miedo a quedarme calvo.
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menéame