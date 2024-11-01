La toxicidad química amenaza la salud del planeta advierten 43 científicos en la Environmental Sciences Europe

Científicos alertan de que el actual sistema de evaluación química está poniendo en riesgo la salud humana, la seguridad alimentaria y la biodiversidad, y piden una revolución en la toxicología que permita regular adecuadamente pesticidas, plastificantes y otros compuestos derivados del petróleo. Solo se evalúan los principios activos aislados y no las formulaciones comerciales reales, que suelen ser entre 100 y 1.000 veces más tóxicas. Relacionan esta exposición con el aumento de enfermedades crónicas y el colapso de la biodiversidad.