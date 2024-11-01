edición general
La toxicidad química amenaza la salud del planeta advierten 43 científicos en la Environmental Sciences Europe

Científicos alertan de que el actual sistema de evaluación química está poniendo en riesgo la salud humana, la seguridad alimentaria y la biodiversidad, y piden una revolución en la toxicología que permita regular adecuadamente pesticidas, plastificantes y otros compuestos derivados del petróleo. Solo se evalúan los principios activos aislados y no las formulaciones comerciales reales, que suelen ser entre 100 y 1.000 veces más tóxicas. Relacionan esta exposición con el aumento de enfermedades crónicas y el colapso de la biodiversidad.

3 comentarios
#1 Pitchford
Con ésto pasa como con el calentamiento global. Que es una muerte a cámara lenta y a saber si se tomarán medidas efectivas antes de que sea demasiado tarde.
#2 Olepoint
#1 He conseguido reducir dicho problema a solo 2 variables, a saber:

- El dinero que se juegan uno pocos para solucionar el problema
- El porcentaje de imbéciles que se creen las mentiras de esos pocos para salvar sus fortunas.
#3 Pitchford
#2 No lo veo claro. Tendrías que publicar un pequeño artículo explicando en más detalle esta tesis..
