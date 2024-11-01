Tova Friedman, "la niña de Auschwitz", habla en el Bundestag

El Bundestag conmemora a las víctimas del nacionalsocialismo, con Tova Friedman, una de las sobrevivientes más jóvenes del Holocausto, quien se dirigió a los parlamentarios. "Solo puedo hacer un llamamiento: no dejen que el antisemitismo vuelva a crecer", dijo Friedman en la tribuna del edificio del 'Reichstag', sede de la Cámara Baja del Parlamento de Alemania