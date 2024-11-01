edición general
Tova Friedman, "la niña de Auschwitz", habla en el Bundestag

El Bundestag conmemora a las víctimas del nacionalsocialismo, con Tova Friedman, una de las sobrevivientes más jóvenes del Holocausto, quien se dirigió a los parlamentarios. "Solo puedo hacer un llamamiento: no dejen que el antisemitismo vuelva a crecer", dijo Friedman en la tribuna del edificio del 'Reichstag', sede de la Cámara Baja del Parlamento de Alemania

"Solo puedo hacer un llamamiento: no dejen que el antisemitismo vuelva a crecer"

Creo que se ha equivocado de lugar. No es el Reichstag, sinó la Knesset en donde tiene que pronunciar ese discurso.
Menos mal que los soviéticos ganaron la guerra a los nazis.
Por otra parte, estaría bien que se pronunciara respecto al genocidio que están cometiendo los sionistas contra el pueblo palestino.
"no dejen que el antisemitismo vuelva a crecer"

Pues pon algo de tu parte, Tova, pon de tu parte :palm:
