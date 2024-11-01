Tova Friedman, "la niña de Auschwitz", habla en el Bundestag

El Bundestag conmemora a las víctimas del nacionalsocialismo, con Tova Friedman, una de las sobrevivientes más jóvenes del Holocausto, quien se dirigió a los parlamentarios. "Solo puedo hacer un llamamiento: no dejen que el antisemitismo vuelva a crecer", dijo Friedman en la tribuna del edificio del 'Reichstag', sede de la Cámara Baja del Parlamento de Alemania
Creo que se ha equivocado de lugar. No es el Reichstag, sinó la Knesset en donde tiene que pronunciar ese discurso.
Por otra parte, estaría bien que se pronunciara respecto al genocidio que están cometiendo los sionistas contra el pueblo palestino.
Pues pon algo de tu parte, Tova, pon de tu parte