TotalEnergies promueve una megaplanta solar en Fuente de Cantos, Extremadura

El proyecto prevé una potencia pico de 443,1 MWp. Actualmente, en Extremadura solo hay otras dos centrales solares funcionando con una capacidad superior. El vallado perimetral de la instalación abarca 713,57 hectáreas de superficie, de las que 209,15 están ocupadas por paneles. La vida útil del proyecto se estima en treinta años. «No obstante, al término de este período se evaluará mantener en operación la planta, pudiendo ser su vida útil de cinco a diez años más.