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Las tortillas de hinojo silvestre de nuestros bisabuelos. Un sabor ya olvidado del pueblo

Las tortillas de hinojo silvestre de nuestros bisabuelos. Un sabor ya olvidado del pueblo  

En el Somontano del Moncayo, al pie de unos impresionantes mallos rocosos cargados de leyendas e historias se encuentra la villa de Los Fayos (Zaragoza). A todas esas antiguas tradiciones que los fayenses heredaron de sus antepasados, hay que añadir una nueva que surgió en los últimos años y que conocí en el 2010: La fiesta de la tortilla de hinojo, que se celebra a la entrada de la primavera. Es un ingrediente tradicional de muchos guisos y pucheros, así como en los platos gitanos. Monesma documentales

| etiquetas: etnografia , monesma , hinojo
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