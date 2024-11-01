Las tortillas de hinojo silvestre de nuestros bisabuelos. Un sabor ya olvidado del pueblo  

En el Somontano del Moncayo, al pie de unos impresionantes mallos rocosos cargados de leyendas e historias se encuentra la villa de Los Fayos (Zaragoza). A todas esas antiguas tradiciones que los fayenses heredaron de sus antepasados, hay que añadir una nueva que surgió en los últimos años y que conocí en el 2010: La fiesta de la tortilla de hinojo, que se celebra a la entrada de la primavera. Es un ingrediente tradicional de muchos guisos y pucheros, así como en los platos gitanos. Monesma documentales