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'Torrente Presidente' fracasa con estrépito fuera de España: la película de Santiago Segura se pega un batacazo en Argentina

El triunfo de 'Torrente Presidente' en España es extraordinario. Tanto es así que ya es una de las 25 películas más taquilleras de la historia en nuestro país, pero una cosa es arrasar en casa y otra hacerlo en el resto del mundo. Ahí la primera prueba de fuego de la película de Santiago Segura era su lanzamiento en Argentina, donde no queda otra que hablar de un fracaso estrepitoso.

| etiquetas: torrente presidente , fracaso , taquilla , argentina
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
babuino #6 babuino
No es por nada, pero ¿No sería raro que triunfara allí? ¿No es un humor muy local, muy centrado en la situación en España?
A todo esto, no es en Argentina donde ya ha ganado "NoX" y tienen ya a un Torrente Presidente?
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#9 silzul
#6 Torrente por lo visto según leí en varios sitios de cine, tuvo en sus entregas anteriores "bueno resultados" en su época en argentina y otros países de Hispanoamérica, no sé si en cines o en las típicas emisiones televisivas en abuerto.

Intuyo que ahora ya al tocar temas más políticos y de nicho Españoles.... Junto con ya es algo que ya no es novedoso para ellos. Pues normal que no triunfe.
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#10 nadaman
#9 #6 Tengo un amigo de Hungría y resulta que allí la saga de Torrente es bastante conocida, incluso a mi me sorprendió cuando me lo contó. Para el es importante verla doblada al húngaro, así que no me extrañaría que pudiese funcionar bien en latinioamerica con el mismo idioma.
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Si cambia a Torrente por Milei, triunfa allí.
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#4 hokkien
#1 el ketoconazol suele funcionar contra la caspa
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sotillo #5 sotillo
#1 Hombre a ver si va a ser que a los argentinos no les hace ni puta gracia las bromas de Milei y sus copias fascistas
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#2 slimedition
Allí ya lo tienen de presidente. No necesitan la ficción.
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pepel #3 pepel
Le falta la motosierra.
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#12 joseac
Hombre..., es lógico, son todo bromas con políticos y famosos de aquí que no conocerán ni la mitad, ni los chistes que se hacen....
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CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
normal, un humor español para españoles, no tiene mucho recorrido fuera de España que no pillaran ni refencias ni personajes, no hay que ser muy listo
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FunFrock #13 FunFrock
Es una película q en 2 o 3 años quedará viejuna. Esta muy pegada a su tiempo
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#7 sliana
lo mismo pasa en españa a menor escala. el choque cultural no es tan grande, pero hay humor que no tiene gracia fuera de donde ha sido concebido
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#8 endy *
Y este artículo fracasa estrepitosamente en Francia :troll:
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menéame