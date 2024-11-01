'Torrente Presidente' fracasa con estrépito fuera de España: la película de Santiago Segura se pega un batacazo en Argentina

El triunfo de 'Torrente Presidente' en España es extraordinario. Tanto es así que ya es una de las 25 películas más taquilleras de la historia en nuestro país, pero una cosa es arrasar en casa y otra hacerlo en el resto del mundo. Ahí la primera prueba de fuego de la película de Santiago Segura era su lanzamiento en Argentina, donde no queda otra que hablar de un fracaso estrepitoso.