La tormenta Goretti obligó a paralizar la central nuclear de Flamanville (eng)

EDF afirmó que la potencia de la unidad 1 se redujo al 50 % en la mañana del 8 de enero «de acuerdo con los procedimientos previstos para hacer frente a las previsiones meteorológicas anunciadas». Alrededor de la medianoche, la unidad se desconectó de la red eléctrica y se cerró por completo en la tarde del 10 de enero. La unidad 2 había sido cerrada para realizar un mantenimiento programado. “La unidad se alimenta de fuentes eléctricas internas y externas. Las actividades de mantenimiento programadas se han reanudado gradualmente”