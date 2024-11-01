edición general
La tormenta Goretti obligó a paralizar la central nuclear de Flamanville (eng)

EDF afirmó que la potencia de la unidad 1 se redujo al 50 % en la mañana del 8 de enero «de acuerdo con los procedimientos previstos para hacer frente a las previsiones meteorológicas anunciadas». Alrededor de la medianoche, la unidad se desconectó de la red eléctrica y se cerró por completo en la tarde del 10 de enero. La unidad 2 había sido cerrada para realizar un mantenimiento programado. “La unidad se alimenta de fuentes eléctricas internas y externas. Las actividades de mantenimiento programadas se han reanudado gradualmente”

#1
Como???? Yo creia que la nuclear era infinita e imparable
#2
#1 No se quien te ha contado eso, las centrales nucleares son como cualquier industria y necesitan mantenimiento tanto de sistemas críticos como de sistemas no críticos. Una de las mayores diferencias es que el control que se tiene sobre estas es bastante mayor que sobre otras industrias.
#3
#2 para que me entiendas: :troll:
#4
#2 Es un cuñado como el que sube la noticia, solo buscan el karma con comentarios estupidos y chistosos
