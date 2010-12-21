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Un topo en los Archivos Nacionales [ENG]

Un topo en los Archivos Nacionales [ENG]

Los topos aparecen de forma habitual en registros de archivo, pero habitualmente en forma de espías infiltrados mencionados en informes de inteligencia o en despachos diplomáticos. Este insectívoro del siglo XIX salió del suelo un mal día y se encontró en la tienda de un soldado de la Unión. El soldado, James J. Van Liew, no parecía interesado en compartir tienda con este invitado, y lo capturó. Van Liew le mandó la piel a su mujer, Charity (¿como muestra de cariño, como broma?). Ella lo conservó durante años, aunque perdió la carta original.

| etiquetas: topo , archivos nacionales , ee.uu , guerra civil , documentación
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3 comentarios
4 1 0 K 60 Historia
themarquesito #1 themarquesito
Esta es una de esas historias raras que hacen las delicias de @skaworld
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pepel #2 pepel
¿Es el topo colilargo?
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#3 Seat127
¿Y ese ahí nacieron los cuadernos Moleskine? :roll:
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menéame