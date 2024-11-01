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Las toneladas de troncos de banano que quedan tras la cosecha se están transformando en materia prima para la confección de ropa y papel

Las toneladas de troncos de banano que quedan tras la cosecha se están transformando en materia prima para la confección de ropa y papel

Los residuos pueden alcanzar las 220 toneladas por hectárea, lo que ayuda a explicar el repentino interés de la industria por este tronco olvidado. ¿Y si los restos de tu plátano del desayuno acabaran en tu camiseta, tu cuaderno o incluso en una bandeja de fruta del supermercado? Esta idea está pasando de ser una curiosidad a una realidad, ya que las fábricas están aprendiendo a convertir los pseudotallos del plátano en una materia prima estandarizada para textiles, papel y compuestos de base biológica.

| etiquetas: banano , tronco , reciclado , fibras textiles
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2 comentarios
8 2 0 K 101 actualidad
pepel #2 pepel
Creí que hacían combustible.
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#1 hackerman
El único fruto del amol es el banaanoo
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menéame