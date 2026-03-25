“A tomar por culo, nos estamos desconectando”: los audios entre Red Eléctrica y las empresas la mañana del apagón

La tensión entre Red Eléctrica, la operadora del sistema, y las principales empresas eléctricas en los minutos previos al apagón sufrido en la Península Ibérica el pasado 28 de abril fue creciendo según se acercaba la hora en la que el sistema se fue a cero, a las 12:33 horas de aquel día. “Hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando”, llegó a exclamarse desde el centro del constrol de REE justo en el momento en que se produjo el blackout. Así lo han recogido los miembros de la Comisión de Investi