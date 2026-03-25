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“A tomar por culo, nos estamos desconectando”: los audios entre Red Eléctrica y las empresas la mañana del apagón

“A tomar por culo, nos estamos desconectando”: los audios entre Red Eléctrica y las empresas la mañana del apagón

La tensión entre Red Eléctrica, la operadora del sistema, y las principales empresas eléctricas en los minutos previos al apagón sufrido en la Península Ibérica el pasado 28 de abril fue creciendo según se acercaba la hora en la que el sistema se fue a cero, a las 12:33 horas de aquel día. “Hostia, hostia, hostia, va, a tomar por culo, ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando”, llegó a exclamarse desde el centro del constrol de REE justo en el momento en que se produjo el blackout. Así lo han recogido los miembros de la Comisión de Investi

| etiquetas: audios , apagón , red eléctrica
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8 comentarios
15 3 0 K 74 actualidad
Dakaira #2 Dakaira
Uala! Entiendo el lenguaje técnico!!!
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TikisMikiss #6 TikisMikiss
#2 A ver si te crees que la gente cuando anda currando se pone a hablar como si fueran Lope de Vega.

Esto es como lo del chiste ese de "no, su señoría, yo solo el dije al tipo que 'paco, ¿podrías ser tan amable de no tirarme el hierro fundido por la espalda, que me está causando cierta molestia, por favor?"
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Djangology #7 Djangology
#2 Yo es que me los estoy imaginando como los dibujitos de Ivá en "Historias de la puta mili".xD
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DrEvil #5 DrEvil
Es que casi puedo oírlo, algún ingeniero con 40 años de experiencia diciendo: "Se lo advertí, y los muy gilipollas dijeron que daba igual y que así era más barato".
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#1 DatosOMientes
Muy comedido me parece para lo que debieron sentir al ver el país completo ir a 0.
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tusitala #4 tusitala
#1 No había Tensión
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Kasterot #3 Kasterot *
En la empresa donde trabajo..el blackstart funcionó perfecto. Se gastó mucho tiempo y recursos en implementar y afinar el sistema.

Y la verdad que para mí el apagón fue escasamente hora y media.

A tal dimensión como una red eléctrica estatal el blackstar debe ser la hostia y debe acojonar.
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#8 AntonioWarrior
En mi empresa todo el mundo entiende cuando le despiden: "Las circunstancias económicas nos obligan. Tu productividad ha bajado más que la de otros. Tú equipo no ha cumplido este trimestre de nuevo objetivos. Este departamento lo vamos a externalizar y no le interesas al adjudicatario. You're Fired. Te deseamos un buen desempeño en tu nuevo reto profesional. Las circunstancias del mercado nos obligan..."
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menéame