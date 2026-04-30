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Todos los patronos privados abandonan el CNIO para desmarcarse de la crisis de reputación que lastra al centro
La Fundación BBVA y Cris contra el Cáncer dejan el patronato del mayor organismo de investigación oncológica después de que lo hiciera la Asociación Española contra el Cáncer
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#3
tierramar
*
La corrupcion del CNIO ocurrio bajo los gobiernos del PP y del PSOE, el mismo sistema:
www.meneame.net/m/actualidad/corrupcion-estructural-sistema-caso-kitch
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#1
WarDog77
*
Toca recoger cable
@Cehona
www.meneame.net/story/logran-eliminar-completo-tumores-pancreas-ratone
www.meneame.net/story/cnio-sospecha-barbacid-negocio-comparte-sede-var
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#2
Cehona
#1
Se van como patronos pero continua la investigación.
La asociación AECC (otro de los abandonados) también ha destacado su "firme compromiso" de colaborar en el desarrollo del talento, la consolidación de las carreras de los investigadores y la financiación de proyectos de excelencia de investigación en cáncer. "Nos sentimos muy orgullosos de los resultados de esta estrecha colaboración, que en este momento se materializa en 28 proyectos en curso que estamos apoyando en el CNIO, de los cuales 4 son internacionales"
Importan los resultados, los corruptos desaparecen una vez conseguido su botín. Si es delito que lo paguen.
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@Cehona
www.meneame.net/story/logran-eliminar-completo-tumores-pancreas-ratone
www.meneame.net/story/cnio-sospecha-barbacid-negocio-comparte-sede-var
La asociación AECC (otro de los abandonados) también ha destacado su "firme compromiso" de colaborar en el desarrollo del talento, la consolidación de las carreras de los investigadores y la financiación de proyectos de excelencia de investigación en cáncer. "Nos sentimos muy orgullosos de los resultados de esta estrecha colaboración, que en este momento se materializa en 28 proyectos en curso que estamos apoyando en el CNIO, de los cuales 4 son internacionales"
Importan los resultados, los corruptos desaparecen una vez conseguido su botín. Si es delito que lo paguen.