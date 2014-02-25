“Todos los negros son extranjeros para mi gente”: el silencio del ICE ante su funcionario en Dallas que lleva una cuenta de X supremacista

Ocho meses después de que ‘The Texas Observer’ revelara que un fiscal de inmigración gestionaba una cuenta con contenido racista, un congresista denuncia que la agencia federal no responde sobre el tema ni aclara si el abogado sigue en su puesto. James Joseph Rodden, un abogado y asesor jurídico adjunto de ICE que fue identificado como operador de una cuenta en la red social X que, durante años, ha publicado contenido racista, incluyendo mensajes como “Estados Unidos es una nación blanca, fundada por blancos” y “no soy comunista, soy fascista”.