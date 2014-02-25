edición general
“Todos los negros son extranjeros para mi gente”: el silencio del ICE ante su funcionario en Dallas que lleva una cuenta de X supremacista

Ocho meses después de que ‘The Texas Observer’ revelara que un fiscal de inmigración gestionaba una cuenta con contenido racista, un congresista denuncia que la agencia federal no responde sobre el tema ni aclara si el abogado sigue en su puesto. James Joseph Rodden, un abogado y asesor jurídico adjunto de ICE que fue identificado como operador de una cuenta en la red social X que, durante años, ha publicado contenido racista, incluyendo mensajes como “Estados Unidos es una nación blanca, fundada por blancos” y “no soy comunista, soy fascista”.

azathothruna #1 azathothruna
Es patetico que los latinos y negros y similares voten por el zanahorio y compañia.
Tan patetico como que los negros se hayan vuelto yebus fanboys.
#15 rogerillu
#1 Por que te crees que muchos llevan pasamontañas? No es solo por que no quieren que los reconozcan. Es por que son negros o latinos. Seguro que más de uno se ha ido a alistar al ICE y lo han deportado :-D
themarquesito #13 themarquesito
la agencia federal no responde sobre el tema ni aclara si el abogado sigue en su puesto.

En el fondo, el congresista sabe que la agencia está a favor de las opiniones de ese individuo
#3 Dav3n *
Me encanta que usen el palabro "supremacista" cuando quieren decir "ideológicamente, nazis" :troll:

Toca asumirlo, Occidente es nazi porque el capitalismo es?...

Nazi.
Skiner #6 Skiner *
#3 Supremacista es correcto porque estos zumbados se creen que por tener un color de piel determinado eres mejor que el resto de razas. No sólo piensan que el color de piel es el correcto sino que además tienen otras características mejores que los demás, más inteligencia, etc.
Cuando es una estupidez manifiesta que viene determinado por la evolución de los humanos a determinados ambientes para sobrevivir mejor.
#9 Dav3n
#6 Son nazis, no te engañes. Supremacista es una forma de aliviar esa presión, la de ser unos nazis...
Skiner #12 Skiner *
#9 una de las características de las nazis era que eran supremacistas no hay que aliviar nada  media
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#5

¿Seguro que no hay supremacistas?


Y estos conocimientos que el hombre tenía intuitivamente –era un hecho objetivo que los hijos de “buena estirpe”, superaban a los demás- han sido confirmados más adelante por la ciencia: desde que Mendel formulara sus famosas “Leyes” nadie pone ya en tela de juicio que el hombre es esencialmente desigual, no sólo desde el momento del nacimiento sino desde el propio de la fecundación

M.Rajoy

www.huffingtonpost.es/2014/02/25/articulo-rajoy_n_4854338.html
#4 Khanbaliq
¿Os imaginais que eso pasara en España? Imposible, Que Garcia-Frings ni Garcia-Frings.
#5 Dav3n *
#4 En España no pasaría jamás porque lo más parecido a Trump que tenemos es Ansar, luego Rajoy.

El primero bastante tiene con aguantar las formas de fascista que se gasta, el segundo no entiende su letra.

Se pasaron de frenada. Los que les financian las campañas...
#7 Khanbaliq
#5 Cierto, Abascal no es un fascista como Trump, es un........ no se, dimelo tú.
#8 Dav3n *
#7 Un fascista como Ansar o Rajoy, por ejemplo.

Por qué necesitas comparar con gente de fuera cuando en tu puta casa tienes a franquistas orgullosos de serlo?

MMM...
#16 XXguiriXX
Justamente hablaba ayer con una cría sobre decir a los negros, negros, porque de otra manera se acepta que el término tienen una connotación negativa, lo cual es intrínsecamente racista. Ella me decía que en su familia, de origen negro, utilizan “afro” tanto como término y como prefijo. El problema con eso es que fomenta la xenofobia y desacredita la calidad de ciudadano de una persona negra pues “afro” implica un lugar geográfico lejos de donde naciste o vives actualmente.

Así que ya sabéis, no uséis eufemismos que benefician a los fascistas.
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#16 Pues si, y nosotros somos rosaditos xD
aupaatu #14 aupaatu
Igual si le hacen una prueba de ADN le dan el disgusto de no se considerado aborigen norteamericano y la colocan a miles de kilómetros en el Caucaso.
Skiner #2 Skiner *
Ante la pregunta al sujeto de donde esta el abogado espeto:
"Aquí el que tengo aquí colgado, blanco por supuesto" :troll:
Verdaderofalso #10 Verdaderofalso
#2 tiene el culo blanco porque su mujer se lo lava con Ariel? :troll:
