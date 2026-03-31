Todos los caminos conducen a la estanflación [en]

El conflicto de Oriente Medio está elevando los precios del petróleo, lo que provocará inflación y posible recesión. Si las instalaciones petroleras quedan dañadas, los precios podrían alcanzar los 150 dólares por barril, causando una crisis similar a la de los años 70. A corto plazo, la inflación mundial va a aumentar. Si el conflicto dura más, entonces el aumento de la inflación se unirá a la caída del crecimiento económico y la probabilidad de que incluso algunas de las principales economías puedan caer en una recesión.