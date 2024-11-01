Todos se acuerdan de Pablo Casado tras esta escena de Feijóo y sus diputados en el Congreso

Curioso momento el que se ha vivido este miércoles en la sesión de control al Gobierno de España. Una sesión marcada al completo por la intervención de Alberto Núñez Feijóo, que ha afirmado que va a llevar a Pedro Sánchez al Senado a comparecer por el Caso Koldo. Después de hablar, su partido se ha puesto en pie para aplaudirle, una escena que ha recordado mucho a lo que pasó con Pablo Casado hace unos años. De hecho, al día siguiente de ser vitoreado por los suyos en la Cámara Baja fue "lanzado por la ventana", como ha dicho la periodista.....
A Casado se le cargaron por ponerse a investigar a la otra. Este es más sumiso.
(supongo que en el artículo se refieran a eso, digo yo).
No obstante, justo debajo de la foto de el del tweet, está esta comentario, el cual tiene bastante razón.
PP y PSOE tienen las mismas metodologías de gobierno, otra cosa es que uno de ellos se haga pasar por algo que no es, como cuando se abstienen a la hora de rechazar que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural.
www.meneame.net/story/congreso-rechaza-tauromaquia-deje-ser-patrimonio
El bloque de la derecha sube, sí. Pero el ruido que ha venido por "el que pueda hacer que haga", dicho por ya sabemos todos quién, desde el verano ya no está favoreciendo al PP sino a Vox.
Es la tercera vez que se hace esto. Con Felipe fueron los GAL. Con Zapatero fue la crisis, aunque hay que asumir que Zapatero también se pegó un tiro en el pie con muchas decisiones equivocadas. Y como ahora no se puede atacar a los socialistas… » ver todo el comentario