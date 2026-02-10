edición general
El "Todas mienten" como himno electoral ultra

El "Todas mienten" como himno electoral ultra

"Evidentemente, llamar mentirosas a las mujeres, a "todas", además de ser tosco, supone la construcción de una violencia colectiva. Una violencia que después tiene su reflejo en los juzgados, pero también, como hemos visto en el PP madrileño, en las instituciones, los entornos laborales y cualquier otro ámbito. Si una mujer denuncia la agresión de un hombre, una vez popularizada tal idea, bastaría con decir que miente, lo mismo que si describe la actitud del padre contra los hijos e hijas o la actuación inapropiada de un médico."

9 2 0 K 120 politica
hazardum #3 hazardum *
Ya lo decía House "todo el mundo miente" :troll:

Ni todas mienten, ni los hombres son culpables automáticamente por ser hombres, simplemente las cosas se tienen que demostrar, sin más, mientras, todos, hombres y mujeres tienen presunción de inocencia.
5
BenitoCameIa #2 BenitoCameIa
Tan incorrecto es decir que todas mienten como decir que todas siempre dicen la verdad.

Con la diferencia de que lo segundo se ha elevado a la categoría de ley y se ha usado para encarcelar a inocentes, si no que le pregunten a Dani Alves.
5
Bapho #6 Bapho
#2 Que está en la cárcel, verdad?
1
BenitoCameIa #7 BenitoCameIa
#6 estoy desconectado del caso, pero creo que lo soltaron tras pasarse unos años en la trena por un crimen que no había cometido, como el equipo A.
0
Bapho #8 Bapho
#7 Estuvo 1 año y 2 meses por riesgo de fuga y luego por estar condenado.
Posteriormente, en el recurso, le absolvieron, y queda la aplelación al Tribunal Supremo, que puede condenarlo o dejarlo definitivamente en libertad.

Lo que quiero decir es que no encarcelaron a un inocente, estaba condenado, otra cosa es que luego, otro tribunal lo absolviera. Y aún pueden volver a condenarlo en firme si el TS lo considera.
1
BenitoCameIa #11 BenitoCameIa
#8 pero leguleyos aparte, estamos de acuerdo en que no cometió ningún delito, no? Y aún así se tiró una temporada a la sombra solo por la presunción de veracidad de una mujer.
0
Bapho #12 Bapho
#11 No, se tiro una temporada en la cárcel por que lo condenó un tribunal.
1
BenitoCameIa #13 BenitoCameIa
#12 siendo inocente, en base a una ley que dice que las mujeres nunca mienten, que es de lo que va el puto tema
0
JohnnyQuest #14 JohnnyQuest
#12 Eso vale para cualquier opositor en Rusia también.
0
sotillo #9 sotillo
#7 Sera el equipo c
1
platypu #4 platypu
"Evidentemente, llamar mentirosos a los hombres, a "todos", además de ser tosco, supone la construcción de una violencia colectiva
1
sotillo #10 sotillo *
#4 Que la mayoría sean mujeres asesinadas también debe ser cosa de un colectivo
En cualquier caso esto es cosa de jueces
0
#1 vGeeSiz *
www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/absuelto-violacio

www.elmundo.es/espana/2026/02/10/698b19a9fdddff9a158b45ac.html

Añado, nunca nadie ha oido ni leído que "todos los hombres son iguales" "los hombres son unos guarros/cerdos" etc etc

El problema es darle altavoz a señoras como ésta, "Si una mujer denuncia la agresión de un hombre, una vez popularizada tal idea, bastaría con decir que miente"

No como hasta hace poco, que una denuncia de agresión era sinónimo de cárcel y pérdida total de respaldo social, hubiera sido cierto o no
4
#5 intotheflow
#1 He oído esas cosas y, también muchas veces, el "todas putas".
Las generalizaciones ocultan los casos individuales, como demuestra la generalización con la que cierras tu argumento.
0

