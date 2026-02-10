El "Todas mienten" como himno electoral ultra

"Evidentemente, llamar mentirosas a las mujeres, a "todas", además de ser tosco, supone la construcción de una violencia colectiva. Una violencia que después tiene su reflejo en los juzgados, pero también, como hemos visto en el PP madrileño, en las instituciones, los entornos laborales y cualquier otro ámbito. Si una mujer denuncia la agresión de un hombre, una vez popularizada tal idea, bastaría con decir que miente, lo mismo que si describe la actitud del padre contra los hijos e hijas o la actuación inapropiada de un médico."
Ni todas mienten, ni los hombres son culpables automáticamente por ser hombres, simplemente las cosas se tienen que demostrar, sin más, mientras, todos, hombres y mujeres tienen presunción de inocencia.
Con la diferencia de que lo segundo se ha elevado a la categoría de ley y se ha usado para encarcelar a inocentes, si no que le pregunten a Dani Alves.
Posteriormente, en el recurso, le absolvieron, y queda la aplelación al Tribunal Supremo, que puede condenarlo o dejarlo definitivamente en libertad.
Lo que quiero decir es que no encarcelaron a un inocente, estaba condenado, otra cosa es que luego, otro tribunal lo absolviera. Y aún pueden volver a condenarlo en firme si el TS lo considera.
En cualquier caso esto es cosa de jueces
Añado, nunca nadie ha oido ni leído que "todos los hombres son iguales" "los hombres son unos guarros/cerdos" etc etc
El problema es darle altavoz a señoras como ésta, "Si una mujer denuncia la agresión de un hombre, una vez popularizada tal idea, bastaría con decir que miente"
No como hasta hace poco, que una denuncia de agresión era sinónimo de cárcel y pérdida total de respaldo social, hubiera sido cierto o no
Las generalizaciones ocultan los casos individuales, como demuestra la generalización con la que cierras tu argumento.