El tirón antiecológico germina en el plan contra el cambio climático de la Unión Europea

En dos años, la Unión Europea ha pasado de presionar a tope para que la decisión final de la Cumbre del Clima de Dubai incluyera una clara petición de abandono de los combustibles fósiles a aguar sus planes para atajar la crisis climática para contentar a los estados reticentes. Tras 20 horas de reunión en Bruselas, los 27 cerraron el miércoles un objetivo de reducción de emisiones del 90% para 2040 que, con la puerta abierta de la compra de derechos de emisión, puede verse reducido al 80%.