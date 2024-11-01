edición general
El tirón antiecológico germina en el plan contra el cambio climático de la Unión Europea

En dos años, la Unión Europea ha pasado de presionar a tope para que la decisión final de la Cumbre del Clima de Dubai incluyera una clara petición de abandono de los combustibles fósiles a aguar sus planes para atajar la crisis climática para contentar a los estados reticentes. Tras 20 horas de reunión en Bruselas, los 27 cerraron el miércoles un objetivo de reducción de emisiones del 90% para 2040 que, con la puerta abierta de la compra de derechos de emisión, puede verse reducido al 80%.

Yorga77 #2 Yorga77
Tengo la teoría de que antes de 10 años habrá una emergencia climática tan grabe que mucha de los políticos que apoyan el negacionismo se tendrán que exiliar o pasar el resto de sus vidas en juicios. Pero visto lo visto se van a pasar la gente por el forro, y reírse en su cara.
Mauro_Nacho #4 Mauro_Nacho
Estamos entre bulos, movimientos anticientífico, el populismo de la estupidez y promoción de la ignorancia. La cultura de la imagen y el vacío absoluto, el,desprecio al conocimiento y a la razón.
aupaatu #3 aupaatu
Los grandes gestores de las derechas como siempre, pensando que sus descendientes aprovecharan sus posiciones privilegiadas para beneficiarse del desastre climático que se avecina.
Se han dormido desde comienzo del siglo XXI con buenas palabras como solución o con negacionismo y siguen sin bajarse de su carroza tirada por combustibles fósiles.
#1 VFR
2040? hay tiempo para dejarlo en nada
