¿El tiro por la culata? La misión de Trump de bloquear a China puede haberle jugado en contra en América Latina

El acercamiento de China a América Latina y el Caribe inquieta desde hace más de 10 años a la Casa Blanca, que ha trazado medidas de diverso tono a los países de la región para tratar de frenar la creciente influencia de Beijing. Desde enero, la política del Gobierno del presidente Donald Trump hacia el sur del río Grande, mucho más confrontativa, en ocasiones está generando el efecto contrario y abre nuevas oportunidades para el gigante asiático.