El timo de la ‘Ciudad Europea del Deporte’ y el penoso estado del campo de fútbol americano José Caballero

El fútbol americano de la localidad esta en buena forma, algo que se refrendó el pasado 8 de noviembre cuando los Royal Oaks Knights, equipo de nuestra localidad, se proclamaron campeones de España nuevamente. El hito se produjo tras revalidar su título ante los Badalona Dracs en Cataluña. Una victoria ajustada por 28-14 para los de Alcobendas que siguen siendo un referente nacional en un deporte que está de moda en nuestro país y que no para de crecer.