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Tim Walz carga contra el "fascismo" de Trump y llama a resistir desde el progresismo

Tim Walz carga contra el "fascismo" de Trump y llama a resistir desde el progresismo

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha cargado este sábado, desde el foro progresista de Barcelona, contra el "fascismo" del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien ha llamado "dictador", y ha pedido resistir y plantear "alternativas creíbles" para la ciudadanía desde el progresismo

| etiquetas: gobernador , minnesota
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5 comentarios
17 2 0 K 158 actualidad
capitan__nemo #5 capitan__nemo
El progresismo está contra israel y su genocidio, sus crimenes de guerra y su asesinato de cientos de miles de personas, bebes no nacidos, bebes, niños, mujeres, civiles, ancianos, discapacitados, medicos y trabajadores sanitarios, periodistas, personal de ongs humanitarias, ...
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perrico #1 perrico
Y una mierda. Tim Walz es del sector sionista del partido demócrata.
Recibe dinero de la AIPAC y siempre ha defendido los intereses de Israel.
Bicho malo.
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JoseRvValjean #2 JoseRvValjean
#1 Relájate un poco este es un buen hombre, ves sionistas en todas partes, cuando todo es sionismo nada es sionismo
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FueraSionistasdeMeneame #4 FueraSionistasdeMeneame *
“The ability of Jewish people to self-determine themselves is foundational … The failure to recognise the state of Israel is taking away that self-determination. So it is anti-Semitic,” he said.
While sitting in Congress from 2007-2019, Walz voted to condemn a United Nations resolution that Israeli settlements in the West Bank were illegal.
#2
www.aljazeera.com/features/2024/8/7/tim-walz-how-does-harriss-vp-pick-
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#3 Cincocuatrotres
Hay que joderse como ha cambiado lo que ellos dicen que es la izquierda, Soros, Gates y este, que raro se está volviendo el mundo, el ser mas abyecto, el instigador de innumerables golpes de estado resulta que es progresista, hay que joderse!
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menéame