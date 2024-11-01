Tim Walz carga contra el "fascismo" de Trump y llama a resistir desde el progresismo

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha cargado este sábado, desde el foro progresista de Barcelona, contra el "fascismo" del presidente estadounidense, Donald Trump, a quien ha llamado "dictador", y ha pedido resistir y plantear "alternativas creíbles" para la ciudadanía desde el progresismo
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Recibe dinero de la AIPAC y siempre ha defendido los intereses de Israel.
Bicho malo.
While sitting in Congress from 2007-2019, Walz voted to condemn a United Nations resolution that Israeli settlements in the West Bank were illegal.
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www.aljazeera.com/features/2024/8/7/tim-walz-how-does-harriss-vp-pick-