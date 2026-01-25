«¿Tienes profesores de izquierdas?»: Azione Studentesca y el formulario para «resolver los problemas de la escuela» (ITA)

Para resolver los problemas de la escuela italiana, indica si «tienes uno o más profesores de izquierdas que hacen propaganda durante las clases». La absurda petición, bajo el título «Politización de las aulas», forma parte de un cuestionario digital promovido por Azione Studentesca, un movimiento de extrema derecha que ya se había dado a conocer por sus agresiones fascistas y sus apretones de manos al estilo gladiador.