«¿Tienes profesores de izquierdas?»: Azione Studentesca y el formulario para «resolver los problemas de la escuela» (ITA)

«¿Tienes profesores de izquierdas?»: Azione Studentesca y el formulario para «resolver los problemas de la escuela» (ITA)

Para resolver los problemas de la escuela italiana, indica si «tienes uno o más profesores de izquierdas que hacen propaganda durante las clases». La absurda petición, bajo el título «Politización de las aulas», forma parte de un cuestionario digital promovido por Azione Studentesca, un movimiento de extrema derecha que ya se había dado a conocer por sus agresiones fascistas y sus apretones de manos al estilo gladiador.

luspagnolu
Libertad de expresión. O algo así. La escuela es nuestra, dicen. ¿De quién? ¿De los fascistas?
MiguelDeUnamano
#2 Algo similar ocurre en Argentina. Además de la ida de castaña, estamos lidiando con una gentuza que considera cualquier asomo de decencia como "wokismo" o "izquierda".
luspagnolu
#3 VOX copiando ideas en 3, 2, 1…
#6 VFR
#4 ya tardan
Andreham
Los profesores de izquierda no pueden hacer propaganda durante las clases.

Los profesores de derechas y los curas sí.
Fumanchu
#5 Todavía recuerdo que en sexto de primaria nos llevaron de excursión a El País, nos enseñaron las rotativas, la redacción, la imprenta, el almacén de papel..., el caso es que cuando llegamos a clase el profesor, lector aférrimo del ABC, nos dijo que el ABC era mejor para niños porque venía con grapas y así no de desmontaba. La verdad es que ese profesor a pesar de ser un jugador, mal marido y mal padre, lo se porque conocía parte de su vida privada, era un excelente profesor, aunque decía cosas que hoy día serían altamente reprobables como que había un gilipollas en mi clase, nos decía que le cogiésemos entre varios y le diésemos fuerte, que el no podía pero nosotros si.
#8 Nasser
#7 un excelente facha de mierda.
Fumanchu
#8 Era de derechas no un facha, por ponerte un ejemplo el racismo le jodía mogollón y no permitía ni media actitud racista en torno a el.
#1 Marcus78
#10 SpeakerBR
Yo recuerdo a un profe sustituto en 7º EGB mas o menos. Llego solo un dia y nos narro un cuento de izquierdas. El de que pasaria si los tiburones fueran personas y como los trabajadores estuvieran "tranquilos" en su barriga. Me dio mucho en que pensar y se lo agradezco.
