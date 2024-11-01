edición general
¿Tiene sentido obligar a las plataformas a invertir un 8 % en producción local? El caso alemán abre el debate

Alemania ha decidido dar un paso que, hasta hace pocos años, parecía impensable: obligar por ley a que las plataformas de streaming reinviertan al menos el 8 % de los ingresos que generan en el país en producción audiovisual local. La medida, impulsada por el gobierno federal dentro de una reforma más amplia del sistema de financiación del cine, coloca de nuevo sobre la mesa una pregunta incómoda para el ecosistema audiovisual europeo: ¿debe la creación cultural depender de la voluntad de los gigantes tecnológicos o es legítimo exigirles...?

DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Poc em sembla...

Si ja no produccions com a mínim el doblatge.
ContinuumST #4 ContinuumST
Puedo añadir, desde mi óptica y (algunos) contactos que todo el frente escandinavo está pensando algo parecido, Italia tiene dudas y Francia, bueno, es Francia. :-)
Priorat #3 Priorat
Me parece 100% legítimo y le parece poco un 8%
Format_C #1 Format_C
Es legítimo, porque si no al final buscarán donde sea más barato producir y eso seguro que no será Europa.
