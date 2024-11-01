¿Tiene sentido obligar a las plataformas a invertir un 8 % en producción local? El caso alemán abre el debate

Alemania ha decidido dar un paso que, hasta hace pocos años, parecía impensable: obligar por ley a que las plataformas de streaming reinviertan al menos el 8 % de los ingresos que generan en el país en producción audiovisual local. La medida, impulsada por el gobierno federal dentro de una reforma más amplia del sistema de financiación del cine, coloca de nuevo sobre la mesa una pregunta incómoda para el ecosistema audiovisual europeo: ¿debe la creación cultural depender de la voluntad de los gigantes tecnológicos o es legítimo exigirles...?