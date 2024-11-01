Los tiburones blancos se están sobrecalentando (ENG)

La ventaja evolutiva que ha impulsado el dominio del tiburón blanco durante millones de años podría convertirse pronto en su mayor perdición.



Los depredadores más emblemáticos del océano mantienen una temperatura corporal más elevada que la del agua que los rodea y están pagando un precio cada vez más alto por ello. A medida que los océanos se calientan debido al cambio climático, ahora se enfrentan al riesgo de sufrir un sobrecalentamiento potencialmente mortal.