Thunderbirds - La película que nunca llegó a ser

“Cinco... cuatro... tres... dos... uno... ¡Thunderbirds, listos!” Para cualquiera que hubiera crecido en la Gran Bretaña de los años 60, esas palabras señalaban el comienzo de una hora de aventuras, emoción, desastres evitados por los pelos y viajes por todo el mundo, cortesía del grupo de pilotos creados por Gerry y Sylvia Anderson. Emitida por primera vez en 1965 (...) Rodada con la técnica de "Supermarionation" (una forma propia de manejar las marionetas ideada por Anderson, combinando los títeres y maquetas a escala), la popularísima...